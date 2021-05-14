Кличко назвав «страшну цифру» собівартості проїзду у громадському транспорті Києва — 15 гривень
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що собівартість проїзду в громадському транспорті столиці становить 15 гривень.
Про це він сказав в ефірі «Україна 24».
Кличко каже, що щодо транспорту у столиці є «серйозні виклики», адже він дотаційний. «Щоб він виходив в нуль […], ми з бюджету Києва сплачуємо ще більше ніж 2 млрд грн щороку. Одночасно ми закуповуємо транспорт і збільшуємо зарплату. Можу сказати страшну цифру – собівартість проїзду в транспорті 15 грн», — сказав він.
Крім того, мер зазначив, що складною є й ситуація з перевезенням пільгових категорій громадян. «Потрібна компенсація. Уряд зобов’язаний таку компенсацію робити [...] Компенсації немає, нас залишили сам на сам, і ми повинні ці проблеми вирішувати. Ми звертаємось до уряду за компенсацією — без цього ми виживаємо складно», — сказав Кличко.
- Напередодні комунальні підприємства «Київський метрополітен» і «Київпастранс» звернулися до столичної влади з проханням підвищити тарифи на проїзд або погасити збитки через карантин із бюджету. За їхніми підрахунками, економічно-обґрунтований тариф на проїзд у метро становить 21,05 гривні, у наземному транспорті — 25,18 гривні, а в міській електричці — 78,90 гривні.
- Перевізники запевняють, що зазнали значних збитків через карантин, запроваджений у зв’язку з коронавірусом. Так, у Києві навесні 2021 року громадським транспортом, зокрема й метро, скористатися можна було лише за наявності спецперепустки. Обмеження вводили й навесні 2020 року — тоді проїхати в наземному транспорті теж можна було лише за наявності перепустки, а метро взагалі не працювало.
- У КМДА відреагували на прохання перевізників, заявивши, що рішення про вартість проїзду ухвалюють після проведення відповідних процедур і розрахунків.