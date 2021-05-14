НАЗК перевіряє призначення Вітренка главою «Нафтогазу» — чи був конфлікт інтересів

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Соколовська Інна / УНІАН

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) проводить моніторинг щодо дотримання вимог законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при призначенні Юрія Вітренка главою правління «Нафтогазу».

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

В агентстві зазначили, що отримали звернення керівника «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна від 4 травня щодо ймовірних фактів порушення вимог закону «Про запобігання корупції» при призначенні Вітренка.

Висновок щодо порушення чи дотримання Вітренком вимог і обмежень закону НАЗК зробить після опрацювання відповідних документів.

Нагадаємо, 28 квітня Кабінет міністрів звільнив із посади глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва і призначив замість нього Юрія Вітренка, який на той час був виконувачем обов’язків міністра енергетики.

Як зазначає «Радіо Свобода», уряд при цьому оминув вимоги статуту «Нафтогазу». Відповідно до нього, загальні збори акціонерів цієї компанії, якими й є засідання уряду, уповноважені призначати та звільняти з посади голову правління тільки відповідно до пропозицій наглядової ради. Ухвалення рішення про обрання і припинення повноважень голови та інших членів правління компанії належить виключно до компетенції наглядової ради — а вона у випадку Вітренка не висувала пропозицій змінити главу правління.