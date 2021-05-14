Греція відкрила кордони для туристів. Карантин проходити не потрібно

Новини

Matt Artz / Unsplash

Греція з 14 травня скасовує суворі карантинні обмеження і відкриває кордони для туристів. Проходити самоізоляцію тепер не потрібно.

Про це повідомляє Міністерство туризму Греції.

Обмеження на поїздки між регіонами зняті. Туристам обіцяють безпечний відпочинок з відкритими музеями та закладами.

Туристам однак для вʼїзду (коли відновлять польоти) потрібно бути вакцинованими або мати негативний тест на коронавірус або мати антитіла, набуті після хвороби.