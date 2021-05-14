Греція відкрила кордони для туристів. Карантин проходити не потрібно
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Matt Artz / Unsplash
Греція з 14 травня скасовує суворі карантинні обмеження і відкриває кордони для туристів. Проходити самоізоляцію тепер не потрібно.
Про це повідомляє Міністерство туризму Греції.
Обмеження на поїздки між регіонами зняті. Туристам обіцяють безпечний відпочинок з відкритими музеями та закладами.
Туристам однак для вʼїзду (коли відновлять польоти) потрібно бути вакцинованими або мати негативний тест на коронавірус або мати антитіла, набуті після хвороби.
- З 15 травня Туреччина скасовує ПЛР-тести для туристів з України і десятка інших країн. До цього Туреччина ввела обовʼязкову електронну анкету для туристів. Без неї можуть не впустити до країни.
- В кінці квітня Чорногорія скасувала для українських туристів вʼїзні обмеження, включаючи ПЛР-тест.