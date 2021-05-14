Ізраїль почав наземну та повітряну атаку сектора Гази

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Ізраїльська армія почала повітряну і наземну операцію в секторі Гази.

Про це повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

«Солдати повітряних і наземних військ ЦАХАЛ зараз атакують сектор Гази», — йдеться в повідомленні.

Премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що операція триватиме до тих пір, поки не будуть відновлені мир і безпеку в країні. «Останнє слово не було сказано, і ця операція триватиме стільки, скільки буде потрібно для відновлення миру і безпеки в державі Ізраїль», — написав премʼєр у Twitter.

Як пише Times of Israel, рух ХАМАС заявив, що ізраїльська армія завдала понад 150 авіаударів по північній частині сектора Гази. Також рух заявив, що випустив у відповідь 50 ракет. Про жертви і постраждалих в результаті операції не повідомляється.