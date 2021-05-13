Зеленський увів до РНБО міністра енергетики Галущенка

Новини

Energy Club

Президент Володимир Зеленський увів до Ради національної безпеки та оборони міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

Указ набрав чинності з дня його опублікування. Верховна Рада 29 квітня проголосувала за призначення Галущенка міністром енергетики. Це рішення підтримали майже вся фракція «Слуга народу», половина фракції ОПзЖ та майже вся «Батьківщина».

Попереднього очільника Міненерго — Юрія Вітренка, який виконував обовʼязки міністра, звільнили напередодні. Після чого його призначили керівником компанії «Нафтогаз» замість Андрія Коболєва.

Галущенко у різні роки працював на посадах у прокуратурі, Адміністрації президента та Міністерстві закордонних справ. У 2013—2014 роках Галущенко був виконавчим директором із правового забезпечення ДП «НАЕК «Енергоатом». У травні 2020 року Кабмін призначив Галущенка віцепрезидентом держкомпанії «Енергоатом».