Офіс генпрокурора заочно повідомив про підозру «міністру культури ДНР»

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Офіс генерального прокурора заочно повідомив так званому «міністру культури ДНР» про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Слідство встановило, що з червня 2015 року мешканець Донецька був на посадах від так званого першого заступника до міністра культури «ДНР».

«Підозрюваний забезпечує проведення заходів, спрямованих на інтеграцію тимчасово окупованих регіонів Донецької області з РФ та фактичну заборону української культури, мистецтва і кінематографії», — наголосили в Офісі генпрокурора.

За керівництва так званого «міністра культури», з бібліотечного фонду вилучають твори українських авторів, публікації проукраїнські налаштованих громадян, а культурна спадщина Донеччини позиціонується як частина історії Росї.

У ОГП також зазначають, що через підконтрольні «міністерству» установи псевдопосадовець сприяє формуванню у місцевих мешканців думки про легітимність окупаційної влади та проводить політику злочинної героїзації представників не передбачених законом України збройних формувань.