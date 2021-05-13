Дослідження Eurofound: Понад 25% дорослого населення ЄС навряд чи будуть вакцинуватись від коронавірусу

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Понад чверть (27%) дорослих у Європейському Союзі навряд чи наважаться на вакцинацію від коронавірусу. Про це йдеться в дослідженні Європейського фонду поліпшення умов життя і праці (Eurofound).

Найвищою невпевненість щодо вакцинації була в Болгарії — 61% опитаних вказали, що дуже малоймовірно, що вони прищепляться. Найнижчим (менше ніж 10%) цей показник був у Данії, Мальті та Ірландії.

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Заявлений намір пройти вакцинацію істотно відрізняється в усіх державах-членах ЄС, при цьому значний розрив спостерігається між сходом і заходом у всьому блоку. За винятком Австрії та Франції, намір пройти вакцинацію становить понад 60% у всіх західних державах-членах, причому у країнах Північної Європи і Середземноморʼя, а також у Данії та Ірландії цей показник вищий. Серед східних держав-членів цей показник значно нижчий і коливається в діапазоні від 59% у Румунії до 33% у Болгарії.

У звіті наголошується, що люди в основній віковій групі (35—49 років) більш скептично ставляться до вакцин (29%), ніж з молодшої та старшої вікових груп (26 і 27% відповідно). Безробітні (39%), люди з тривалим захворюванням або інвалідністю (39%) і домогосподарки (33%) більш нерішуче ставляться до вакцинації, ніж працюючі (26%) та пенсіонери (23%). Найменш неприязними до вакцинації є студенти (13%).

Зазначається, що великий вплив на сумніви щодо вакцинації має час, який люди проводять у соціальних мережах. Серед тих, хто використовує соцмережі як основне джерело новин, недовіра до вакцини становить 40%. Серед тих, хто використовує традиційні джерела новин (пресу, телебачення і радіо) як основне джерело інформації, частка скептиків вакцинації — 18%.

Говорячи про результати, старший менеджер з досліджень Eurofound Дафна Арендт розповіла про важливість чітко інформувати про ефективність і безпеку вакцин.