Исследование Eurofound: Более 25% взрослого населения ЕС вряд ли будут прививаться от коронавируса

Более четверти (27%) взрослых в Европейском Союзе вряд ли решатся на вакцинацию от коронавируса. Об этом говорится в исследовании Европейского фонда улучшения условий жизни и труда (Eurofound).
Самой большой неуверенность относительно вакцинации была в Болгарии — 61% опрошенных указали, что очень маловероятно, что они привьются. Самым низким (менее 10%) этот показатель был в Дании, Мальте и Ирландии.
Заявленное намерение пройти вакцинацию существенно отличается во всех государствах-членах ЕС, при этом значительный разрыв наблюдается между востоком и западом во всем блоке. За исключением Австрии и Франции, намерение пройти вакцинацию составляет более 60% во всех западных государствах-членах, причем в странах Северной Европы и Средиземноморья, а также в Дании и Ирландии этот показатель еще выше. Среди восточных государств-членов этот показатель значительно ниже и колеблется в диапазоне от 59% в Румынии до 33% в Болгарии.
В отчете отмечается, что люди в основной возрастной группе (35—49 лет) более скептически относятся к вакцинам (29%), чем младшая и старшая возрастные группы (26 и 27% соответственно). Безработные (39%), люди с длительным заболеванием или инвалидностью (39%) и домохозяйки (33%) более нерешительно относятся к вакцинации, чем работающие (26%) и пенсионеры (23%). Наименее скептично к вакцинации относятся студенты (13%).
Отмечается, что большое влияние на сомнения по поводу вакцинации оказывает время, которое люди проводят в социальных сетях. Среди тех, кто использует соцсети как основной источник новостей, недоверие к вакцине составляет 40%. Среди тех, кто использует традиционные источники новостей (прессу, телевидение и радио) как основной источник информации, доля скептиков вакцинации — 18%.
Говоря о результатах, старший менеджер по исследованиям Eurofound Дафна Арендт рассказала, что важно четко информировать об эффективности и безопасности вакцин.
- С 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результатах ПЦР-тестов и другие данные для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса. Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимым украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19.