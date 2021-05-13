Исследование Eurofound: Более 25% взрослого населения ЕС вряд ли будут прививаться от коронавируса

Более четверти (27%) взрослых в Европейском Союзе вряд ли решатся на вакцинацию от коронавируса. Об этом говорится в исследовании Европейского фонда улучшения условий жизни и труда (Eurofound). Самой большой неуверенность относительно вакцинации была в Болгарии — 61% опрошенных указали, что очень маловероятно, что они привьются. Самым низким (менее 10%) этот показатель был в Дании, Мальте и Ирландии.

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Заявленное намерение пройти вакцинацию существенно отличается во всех государствах-членах ЕС, при этом значительный разрыв наблюдается между востоком и западом во всем блоке. За исключением Австрии и Франции, намерение пройти вакцинацию составляет более 60% во всех западных государствах-членах, причем в странах Северной Европы и Средиземноморья, а также в Дании и Ирландии этот показатель еще выше. Среди восточных государств-членов этот показатель значительно ниже и колеблется в диапазоне от 59% в Румынии до 33% в Болгарии.

В отчете отмечается, что люди в основной возрастной группе (35—49 лет) более скептически относятся к вакцинам (29%), чем младшая и старшая возрастные группы (26 и 27% соответственно). Безработные (39%), люди с длительным заболеванием или инвалидностью (39%) и домохозяйки (33%) более нерешительно относятся к вакцинации, чем работающие (26%) и пенсионеры (23%). Наименее скептично к вакцинации относятся студенты (13%).