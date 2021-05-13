Проїзд по 20 гривень у Києві: у КМДА відповіли на прохання перевізників підвищити тарифи у транспорті

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Рішення про вартість проїзду у громадському транспорті Києва Київська міська державна адміністрація (КМДА) ухвалює після проведення відповідних процедур і розрахунків.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник і розповів про процедуру встановлення тарифів.

«Комунальні підприємства-перевізники готують і надають економічне обґрунтування тарифу на перевезення в комунальному транспорті — пояснення, чому саме необхідно змінити вартість перевезень. Департамент транспортної інфраструктури вивчає обґрунтування, готує відповідний пакет документів щодо зміни вартості перевезень у громадському комунальному транспорті», — пояснив він.

Після цього, додав Поворозник, фахівці департаменту економіки та інвестицій розглядають економічне обґрунтування тарифу та розраховують, яким він має бути.

«Зміна тарифу відбувається після підготовки відповідного розпорядження, якому передує громадське обговорення проєкту цього розпорядження та реєстрація в Міністерстві юстиції України», — наголосив заступник голови КМДА.