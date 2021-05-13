Обмін утримуваними: Україна хоче повернути близько 100 осіб — насамперед військовослужбовців
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Кароліна Ускакович / «Бабель»
Україна хоче повернути близько 100 осіб в межах обміну утримуваними особами з бойовиками «ДНР» та «ЛНР».
Про це заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі «Україна 24», повідомляє «Радіо Свобода».
«Це перший обмін, який ми плануємо — під 100 осіб. І це насамперед військовослужбовці, які потрапили в полон під час виконання бойових завдань», — сказав Арестович.
За його словами, «чекати на обмін поки я не бачу перспектив, тому що поки Росія проводить ту ж політику, як і завжди».
За даними української влади, на непідконтрольній Україні частині Донбасу утримують до 300 людей.
- У січні голова української делегації в Мінській групі Леонід Кравчук заявив, що представники Росії та псевдореспублік «ДНР» і «ЛНР» продовжують блокувати обмін утримуваними — вони з вересня не передають свої списки.
- Наприкінці квітня омбудсман Людмила Денісова наголосила, що прогнози щодо обміну полоненими з Росією та ОРДЛО поки «не оптимістичні».
- Останній обмін утримуваними між Україною і бойовиками «ЛДНР» відбувся 16 квітня 2020 року. Україна повернула 20 своїх громадян. Бойовикам віддали 14 осіб, ще четверо відмовилися повертатися в ОРДЛО.