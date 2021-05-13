У ДБР назвали основні причини падіння літака Ан-26 під Чугуєвом. Розслідування завершено

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Марієнко Андрій / УНІАН

Начальник слідчого відділу Державного бюро розслідувань Вадим Приймачок назвав на брифінгу основні причини катастрофи літака Ан-26 поблизу Чугуєва (Харківська область), в якій загинули 26 військових.

Слідство встановило наступні причини трагедії:

незаконний допуск до польотів у складі екіпажу курсантів без повного проходження підготовки;

дача дозволів керівником польотів на конвеєрні посадки і злети;

відсутність допомоги від керівника польотами непідготовленому екіпажу при відмові двигуна;

видача документів на польоти, які порушують льотну експлуатацію літака і безпеку;

систематична організація польотів з великою кількістю курсантів (дозволено не більше 10 на борту);

видача дозволу на нічний політ командиру без необхідної кваліфікації.

За майже вісім місяців слідчі ДБР провели близько 150 експертиз — 27 судово-медичних, 71 генетико-молекулярну, 25 порівняльних молекулярно-генетичних, 5 фоноскопічних, 2 експертизи відеозвукозапису, 2 компʼютерно-технічні, 5 почеркознавчих, а також вибухотехнічну, комісійну військову, судову психологічну, хімічну експертизу та інші.

Приймачок виділив польоти конвеєрним способом основною причиною трагедії, оскільки через це екіпаж вчасно не виявив поломку двигуна. Її виявили тільки на етапі зльоту на швидкості, яка вже не дозволяла здійснити посадку.

«Як вбачається з матеріалів розслідування, дії підозрюваних з організації та проведення навчальних польотів із курсантами фактично були спрямовані на економію часу польотів та палива, якого явно не вистачало для задоволення навчальних потреб. Однак, ніяким чином не можна співміряти зекономлені хвилини та літри палива із втраченими життями 26 людей», — сказав Приймачок.

Зараз у справі шість підозрюваних — командувач Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов (під особистим зобовʼязанням), колишній командир військової частини А4104 Вʼячеслав Глазунов (під домашнім арештом) та два його заступники (в обох — нічний домашній арешт), колишній керівник польотів на аеродромі «Чугуїв» Олександр Жук (під арештом у СІЗО), колишній виконувач обовʼязків начальника Харківського університету Повітряних сил імені Кожедуба (нічний домашній арешт).

Їх підозрюють у тому, що вони не забезпечили безпеку польотів, порушили правила підготовки і проведення польотів, а також недбало поставилися до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України).