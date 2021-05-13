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В ГБР назвали основные причины падения самолета Ан-26 под Чугуевом. Расследование завершено

Автор:
Костя Андрейковец
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Начальник следственного отдела Государственного бюро расследований Вадим Приймачок назвал на брифинге основные причины крушения самолета Ан-26 вблизи Чугуева (Харьковская область), в котором погибли 26 военных.

Следствие установило следующие причины трагедии:

  • незаконный допуск к полетам в составе экипажа курсантов без полного прохождения подготовки;
  • дача разрешений руководителем полетов на конвейерные посадки и взлеты;
  • отсутствие помощи от руководителя полетами неподготовленному экипажу при отказе двигателя;
  • выдача документов на полеты, которые нарушают летную эксплуатацию самолета и безопасность;
  • систематическая организация полетов с большим количеством курсантов (разрешено не более 10 на борту);
  • выдача разрешения на ночной полет командиру без необходимой квалификации.

За почти восемь месяцев следователи ГБР провели около 150 экспертиз — 27 судебно-медицинских, 71 генетико-молекулярную, 25 сравнительных молекулярно-генетических, 5 фоноскопических, 2 экспертизы видеозвукозаписи, 2 компьютерно-технические, 5 почерковедческих, а также взрывотехническую, комиссионную военную, судебную психологическую, химическую экспертизу и другие.

Приймачок выделил полеты конвейерным способом основной причиной трагедии, поскольку из-за этого экипаж своевременно не выявил поломку двигателя. Ее обнаружили только на этапе взлета на скорости, которая уже не позволяла совершить посадку.

«Как следует из материалов расследования, действия подозреваемых по организации и проведению учебных полетов с курсантами фактически были направлены на экономию времени полетов и топлива, которого явно не хватало для удовлетворения учебных потребностей. Однако, никоим образом нельзя соизмерять сэкономленные минуты и литры топлива с потерянными жизнями 26 человек», — сказал Приймачок.

Сейчас в деле шесть подозреваемых — командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов (под личным обязательством), бывший командир воинской части А4104 Вячеслав Глазунов (под домашним арестом) и два его заместителя (у обоих — ночной домашний арест), бывший руководитель полетами на аэродроме «Чугуев» Александр Жук (под арестом в СИЗО), бывший исполняющий обязанности начальника Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба (ночной домашний арест).

Их подозревают в том, что они не обеспечили безопасность полетов, нарушили правила подготовки и проведения полетов, а также небрежно отнеслись к воинской службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины).