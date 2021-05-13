В ГБР назвали основные причины падения самолета Ан-26 под Чугуевом. Расследование завершено

Начальник следственного отдела Государственного бюро расследований Вадим Приймачок назвал на брифинге основные причины крушения самолета Ан-26 вблизи Чугуева (Харьковская область), в котором погибли 26 военных.
Следствие установило следующие причины трагедии:
- незаконный допуск к полетам в составе экипажа курсантов без полного прохождения подготовки;
- дача разрешений руководителем полетов на конвейерные посадки и взлеты;
- отсутствие помощи от руководителя полетами неподготовленному экипажу при отказе двигателя;
- выдача документов на полеты, которые нарушают летную эксплуатацию самолета и безопасность;
- систематическая организация полетов с большим количеством курсантов (разрешено не более 10 на борту);
- выдача разрешения на ночной полет командиру без необходимой квалификации.
За почти восемь месяцев следователи ГБР провели около 150 экспертиз — 27 судебно-медицинских, 71 генетико-молекулярную, 25 сравнительных молекулярно-генетических, 5 фоноскопических, 2 экспертизы видеозвукозаписи, 2 компьютерно-технические, 5 почерковедческих, а также взрывотехническую, комиссионную военную, судебную психологическую, химическую экспертизу и другие.
Приймачок выделил полеты конвейерным способом основной причиной трагедии, поскольку из-за этого экипаж своевременно не выявил поломку двигателя. Ее обнаружили только на этапе взлета на скорости, которая уже не позволяла совершить посадку.
«Как следует из материалов расследования, действия подозреваемых по организации и проведению учебных полетов с курсантами фактически были направлены на экономию времени полетов и топлива, которого явно не хватало для удовлетворения учебных потребностей. Однако, никоим образом нельзя соизмерять сэкономленные минуты и литры топлива с потерянными жизнями 26 человек», — сказал Приймачок.
Сейчас в деле шесть подозреваемых — командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов (под личным обязательством), бывший командир воинской части А4104 Вячеслав Глазунов (под домашним арестом) и два его заместителя (у обоих — ночной домашний арест), бывший руководитель полетами на аэродроме «Чугуев» Александр Жук (под арестом в СИЗО), бывший исполняющий обязанности начальника Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба (ночной домашний арест).
Их подозревают в том, что они не обеспечили безопасность полетов, нарушили правила подготовки и проведения полетов, а также небрежно отнеслись к воинской службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины).
- 25 сентября 2020 года в районе города Чугуева Харьковской области разбился военный самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ, погибли 7 членов экипажа и 19 курсантов Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба. Один курсант-третьекурсник Вячеслав Золочевский выжил. Родственникам погибших курсантов выплатили по 1,5 миллиона гривен компенсации.
- В феврале университет Воздушных сил возобновил учебные полеты.