В ГБР назвали основные причины падения самолета Ан-26 под Чугуевом. Расследование завершено

За почти восемь месяцев следователи ГБР провели около 150 экспертиз — 27 судебно-медицинских, 71 генетико-молекулярную, 25 сравнительных молекулярно-генетических, 5 фоноскопических, 2 экспертизы видеозвукозаписи, 2 компьютерно-технические, 5 почерковедческих, а также взрывотехническую, комиссионную военную, судебную психологическую, химическую экспертизу и другие.

Приймачок выделил полеты конвейерным способом основной причиной трагедии, поскольку из-за этого экипаж своевременно не выявил поломку двигателя. Ее обнаружили только на этапе взлета на скорости, которая уже не позволяла совершить посадку.

«Как следует из материалов расследования, действия подозреваемых по организации и проведению учебных полетов с курсантами фактически были направлены на экономию времени полетов и топлива, которого явно не хватало для удовлетворения учебных потребностей. Однако, никоим образом нельзя соизмерять сэкономленные минуты и литры топлива с потерянными жизнями 26 человек», — сказал Приймачок.

Сейчас в деле шесть подозреваемых — командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов (под личным обязательством), бывший командир воинской части А4104 Вячеслав Глазунов (под домашним арестом) и два его заместителя (у обоих — ночной домашний арест), бывший руководитель полетами на аэродроме «Чугуев» Александр Жук (под арестом в СИЗО), бывший исполняющий обязанности начальника Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба (ночной домашний арест).

Их подозревают в том, что они не обеспечили безопасность полетов, нарушили правила подготовки и проведения полетов, а также небрежно отнеслись к воинской службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины).