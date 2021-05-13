Армія України прийняла на озброєння розвідувальний безпілотник «Лелека-100»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Збройні сили України прийняли на озброєння вітчизняний безпілотний комплекс «Лелека-100» виробництва української компанії DeViRo.
Про це повідомляє «Мілітарний» з посиланням на наказ міністра оборони Андрія Тарана від 11 травня.
Багатофункціональний безпілотник «Лелека-100» пройшов усі випробування і сертифікації, в рамках яких проводилася і підготовка військових. У військах безпілотник буде виконувати завдання з радіорозвідки і визначати координати обʼєктів (цілей) у режимі реального часу в будь-який час доби.
Комплекс стійкий до будь-яких погодних умов, радіоперешкод і блокувань систем супутникової навігації.
«Лелека-100» був допущений до використання у військах ще в 2016 році. Через два роки цей безпілотник показали на параді в Києві на День Незалежності України.
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