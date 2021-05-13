Армия Украины приняла на вооружение разведывательный беспилотник «Лелека-100»

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение отечественный беспилотный комплекс «Лелека-100» производства украинской компании DeViRo.
Об этом сообщает «Мілітарний» со ссылкой на приказ министра обороны Андрея Тарана от 11 мая.
Многофункциональный беспилотник «Лелека-100» прошел все испытания и сертификации, в рамках которых проводилась и подготовка военных. В войсках беспилотник будет выполнять задачи по радиоразведке и определять координаты объектов (целей) в режиме реального времени в любое время суток.
Комплекс устойчив к любым погодным условиям, радиопомехам и блокировкам систем спутниковой навигации.
«Лелека-100» был допущен к использованию в войсках еще в 2016 году. Через два года этот беспилотник показали на параде в Киеве в День Независимости Украины.
- 26 ноября 2020 года главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак заявил, что в 2021 году Украина купит пять турецких ударных дронов Bayraktar с новыми характеристиками. ВСУ с 2019 года имеют на вооружении 6 беспилотников Bayraktar TB2 с ракетами MAM-L турецкой Roketsan. Кроме этого, Украина в 2021 году может получить свой ударный беспилотник «Сокол-300».
- В мае этого года ВСУ впервые провели испытания имитатора низколетящей воздушной цели Flying Target-1, предназначенной для тренировки подразделений противовоздушной обороны.