Армия Украины приняла на вооружение разведывательный беспилотник «Лелека-100»

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение отечественный беспилотный комплекс «Лелека-100» производства украинской компании DeViRo.

Об этом сообщает «Мілітарний» со ссылкой на приказ министра обороны Андрея Тарана от 11 мая.

Многофункциональный беспилотник «Лелека-100» прошел все испытания и сертификации, в рамках которых проводилась и подготовка военных. В войсках беспилотник будет выполнять задачи по радиоразведке и определять координаты объектов (целей) в режиме реального времени в любое время суток.

Комплекс устойчив к любым погодным условиям, радиопомехам и блокировкам систем спутниковой навигации.

«Лелека-100» был допущен к использованию в войсках еще в 2016 году. Через два года этот беспилотник показали на параде в Киеве в День Независимости Украины.