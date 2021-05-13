В ОП розповіли про підготовку до зустрічі Зеленського з Путіним. Однією з тем може бути стан виконання домовленостей саміту в Парижі

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Пресслужба Офісу президента України

В Офісі президента повідомили, що процес узгодження умов зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна наразі триває і поки зарано озвучувати деталі.

Про це розповів глава ОП Андрій Єрмак в коментарі «РБК-Україна», цитати наводить пресслужба глави держави.

Зазначимо, в ОП наразі не називають приблизні дати і можливе місце зустрічі.

«Звичайно, було б правильно провести переговори якомога швидше. Ситуація вимагає швидких реакцій», — наголосив Єрмак.

На його думку, однією з головних тем потенційної зустрічі Зеленського та Путіна може бути детальний аналіз стану виконання домовленостей, які були досягнуті на зустрічі лідерів «нормандської четвірки» в Парижі у грудні 2019 року.

«Ми бачимо, що принципові речі гуманітарного характеру і в сфері безпеки досі не реалізовані. Є й інші питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні», — наголосив Єрмак.

При цьому він зазначив, що Україна не має наміру замінювати «нормандський» процес двосторонніми перемовинами президентів України та Росії, але прагне використовувати різні формати та дипломатичні можливості для завершення конфлікту й встановлення миру на Донбасі. А цього, додає він, неможливо досягнути без участі у переговорах російської сторони.

Крім того, як зазначив Єрмак, інші учасники «нормандського» формату підтримують прагнення України до активізації діалогу.