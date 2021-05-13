В Україні майже 7 тисяч нових COVID-хворих. Одужали понад 19,5 тисячі осіб

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В Україні за минулу добу зареєстрували 6 813 нових COVID-хворих, серед яких 289 дітей та 160 медиків. Госпіталізували 2 569 осіб, померли 346 хворих, одужали 19 507 українців.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Києві (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

Вакцинували за минулі добу 20 386 осіб. Першу дозу вже отримали 901 107 українців, а другу (завершили вакцинацію) — 3 828.

За весь час пандемії в Україні зафіксували 2 135 886 випадків захворювання і 47 333 смерті від COVID-19.

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