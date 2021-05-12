ВООЗ: Система охорони здоровʼя у світі не була готова до COVID-19 й залишається неготовою до нового патогену

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Система охорони здоровʼя в світі не була готова до пандемії COVID-19 і в своєму нинішньому вигляді не здатна запобігти розвитку пандемії нового високоінфекційного патогену.

Про це йдеться в доповіді незалежної експертної групи Всесвітньої організації охорони здоровʼя з оцінки готовності до пандемії, передає Politico.

«Звіт показує, що існуюча система — як на національному, так і на міжнародному рівнях — не була адекватною для захисту людей від COVID-19. Знадобилося дуже багато часу від повідомлень про випадки захворювання на пневмонію невідомого походження в середині — наприкінці грудня 2019 року до оголошення надзвичайної ситуації у сфері охорони здоровʼя, що має міжнародне значення», — йдеться в доповіді.

Експерти вважають, що лютий 2020 року також був втраченим місяцем, коли більшість країн могли б зробити кроки для стримування поширення коронавірусу і запобігти глобальній медичній, соціальній та економічній катастрофі, проте вважали за краще обрати тактику «сидіти і спостерігати».

«Група експертів вважає, що система в її нинішньому вигляді явно не пристосована для запобігання розвитку пандемії іншого нового і високоінфекційного патогену, який може зʼявитися в будь-який час», — підкреслюється в доповіді.