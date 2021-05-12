ВООЗ: Система охорони здоровʼя у світі не була готова до COVID-19 й залишається неготовою до нового патогену
- Автор:
- Олег Панфілович
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Система охорони здоровʼя в світі не була готова до пандемії COVID-19 і в своєму нинішньому вигляді не здатна запобігти розвитку пандемії нового високоінфекційного патогену.
Про це йдеться в доповіді незалежної експертної групи Всесвітньої організації охорони здоровʼя з оцінки готовності до пандемії, передає Politico.
«Звіт показує, що існуюча система — як на національному, так і на міжнародному рівнях — не була адекватною для захисту людей від COVID-19. Знадобилося дуже багато часу від повідомлень про випадки захворювання на пневмонію невідомого походження в середині — наприкінці грудня 2019 року до оголошення надзвичайної ситуації у сфері охорони здоровʼя, що має міжнародне значення», — йдеться в доповіді.
Експерти вважають, що лютий 2020 року також був втраченим місяцем, коли більшість країн могли б зробити кроки для стримування поширення коронавірусу і запобігти глобальній медичній, соціальній та економічній катастрофі, проте вважали за краще обрати тактику «сидіти і спостерігати».
«Група експертів вважає, що система в її нинішньому вигляді явно не пристосована для запобігання розвитку пандемії іншого нового і високоінфекційного патогену, який може зʼявитися в будь-який час», — підкреслюється в доповіді.
- На думку глави ВООЗ Тедроса Адханом Гебреєсуса в найближчі місяці світ може взяти під контроль глобальну пандемію коронавірусу, якщо справедливо розподілить необхідні ресурси.
- Всесвітня організація охорони здоровʼя підготувала звіт про свій візит до Китаю, де її експерти намагалися встановити походження коронавірусу. Там вважають, що він передався людині від тварин. Найбільш вірогідним шляхом в ВООЗ вважають передачу хвороби людям від кажанів через якусь іншу тварину. При цьому зараження людей безпосередньо від кажанів теж вважають за можливе.
- Вважається, що коронавірус вперше зʼявився на гуртовому ринку в місті Ухань в кінці 2019 року. Журналісти назвали першу людину з підтвердженим коронавірусом — це жінка, яка продавала креветки на ринку морепродуктів «Хуанань». 23 січня 2020 року Ухань став першим в світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу.