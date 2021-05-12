НАБУ оголосило в розшук екскерівницю департаменту ПриватБанку
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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НАБУ
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишню керівницю департаменту фінансового менеджменту ПриватБанку Олену Бичихіну, підозрювану у справі про розтрату 136 мільйонів гривень.
Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.
«Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрювану у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів ПАТ КБ ПриватБанк», — йдеться в повідомленні.
- 22 лютого Національне антикорупційне бюро затримало колишнього заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, який намагався вилетіти з країни.
- Наступного дня НАБУ оголосило підозру експосадовцям державного ПриватБанку в розкраданні 136 мільйонів гривень: колишньому голові правління банку, його заступнику і за сумісництвом голові правління компанії, повʼязаної з банком.