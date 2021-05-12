Біля сектора Гази почалися бої. Підбито ізраїльський джип, загинув військовий

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Yonatan Sindel / Flash90

У мошаві (селищі) Натів ха-Асара, який знаходиться за 15 км від Ашкелона, підбито військовий джип. За даними ЦАХАЛа, загинув один військовий і ще двоє важко поранені.

Армія оборони Ізраїлю уточнила, що в джип поцілила протитанкова ракета, яку випустили з території сектора Гази. Мошав знаходиться майже впритул до кордонів Гази — евакуювати поранених довелося під сильним вогнем мінометів.

ХАМАС підтвердив причетність до обстрілу.

Видання The Times of Israel пише, що зараз у прикордонних селищах, таких як Нірім і Ейн-Хашлоша, звучать сирени. Бойовики ХАМАСу продовжують обстрілювати найближчі населені пункти, а війська Ізраїлю завдають ударів по цілях у північній частині Гази.