Біля сектора Гази почалися бої. Підбито ізраїльський джип, загинув військовий
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Yonatan Sindel / Flash90
У мошаві (селищі) Натів ха-Асара, який знаходиться за 15 км від Ашкелона, підбито військовий джип. За даними ЦАХАЛа, загинув один військовий і ще двоє важко поранені.
Армія оборони Ізраїлю уточнила, що в джип поцілила протитанкова ракета, яку випустили з території сектора Гази. Мошав знаходиться майже впритул до кордонів Гази — евакуювати поранених довелося під сильним вогнем мінометів.
ХАМАС підтвердив причетність до обстрілу.
Видання The Times of Israel пише, що зараз у прикордонних селищах, таких як Нірім і Ейн-Хашлоша, звучать сирени. Бойовики ХАМАСу продовжують обстрілювати найближчі населені пункти, а війська Ізраїлю завдають ударів по цілях у північній частині Гази.
- 10 травня рух ХАМАС і бойовики «Ісламського джихаду» почали масований ракетний обстріл півдня і центру Ізраїлю. ЦАХАЛ у відповідь почав операцію «Страж Стіни». Ракетні удари посилилися 11 травня і тривали в ніч на 12 травня. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що за 38 годин бойовики випустили понад 1 050 ракет. Більшість з них перехопила протиракетна система «Залізний купол». У секторі Гази війська знищили понад 500 цілей, включно з двома керівниками військової розвідки ХАМАСу і розвідувальним центром.
- За останніми даними, загинули 6 ізраїльтян і 35 палестинців. Поранення отримали понад 800 осіб з обох сторін.
- В ізраїльське місто Лод та інші населені пункти, де увечері 11 травня спалахнули масові заворушення і міжетнічні сутички, ввели посилені частини поліції і війська.