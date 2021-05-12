Фонд держмайна звернувся до суду, вимагаючи визнати «трубу Медведчука» власністю держави
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Joseph / Flickr
Фонд державного майна подав позовну заяву, в якій просить суд визнати за державою право власності на частину нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок».
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Фонд просить суд скасувати держреєстрацію права власності «ПрикарпатЗахідтранс» і Південно-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів на вищевказане майно.
«Фонд держмайна співпрацює з правоохоронними органами та займає проактивну і послідовну позицію для захисту державних інтересів», — зазначили у відомстві, нагадавши, що антикорупційні органи встановили факт шахрайства, який допоміг компанії «ПрикарпатЗахідтранс» в суді у 2017 році залишити за собою трубу.
- 19 лютого РНБО ввела санкції проти 8 осіб (трьох українців, пʼятьох росіян) — серед них нардеп ОПзЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко (за фінансування тероризму). Того ж дня РНБО доручила повернути в держвласність нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», який опинився у власності компанії з орбіти Медведчука. Сам нардеп заперечує свою причетність.
- Трубопровід заарештували, а вже 16 квітня він отримав нового управителя в особі компанії «Укртранснафта».
- Трубопровід «Самара — Західний напрямок» побудували за часів СРСР, після проголошення незалежності він мав перейти у власність держави Україна, однак за сприяння російської компанії «Транснефть» трубу отримала «ПрикарпатЗападтранс», яку повʼязують із Медведчуком.