Фонд держмайна звернувся до суду, вимагаючи визнати «трубу Медведчука» власністю держави

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Фонд державного майна подав позовну заяву, в якій просить суд визнати за державою право власності на частину нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок».

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Фонд просить суд скасувати держреєстрацію права власності «ПрикарпатЗахідтранс» і Південно-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів на вищевказане майно.

«Фонд держмайна співпрацює з правоохоронними органами та займає проактивну і послідовну позицію для захисту державних інтересів», — зазначили у відомстві, нагадавши, що антикорупційні органи встановили факт шахрайства, який допоміг компанії «ПрикарпатЗахідтранс» в суді у 2017 році залишити за собою трубу.