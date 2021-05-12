У Німеччині третина населення отримала принаймні одну дозу вакцини

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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images

У Німеччині від початку кампанії з вакцинації від коронавірусу принаймні першу дозу отримала вже третина населення.

Про це пише Deutsche Welle.

В Інституті Роберта Коха зазначили, що частка людей у країні, які отримали хоча б одну дозу, становить 33,3%.

Загалом у Німеччині провели вже 35,7 мільйона щеплень. Першу дозу отримали 27,7 мільйона німців, а повністю завершили вакцинацію — 8 мільйонів. Таким чином, у Німеччині повністю вакцинувалися вже 9,6% населення.