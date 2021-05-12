У Німеччині третина населення отримала принаймні одну дозу вакцини
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Jens Schlueter / Stringer / Getty Images
У Німеччині від початку кампанії з вакцинації від коронавірусу принаймні першу дозу отримала вже третина населення.
Про це пише Deutsche Welle.
В Інституті Роберта Коха зазначили, що частка людей у країні, які отримали хоча б одну дозу, становить 33,3%.
Загалом у Німеччині провели вже 35,7 мільйона щеплень. Першу дозу отримали 27,7 мільйона німців, а повністю завершили вакцинацію — 8 мільйонів. Таким чином, у Німеччині повністю вакцинувалися вже 9,6% населення.
- Канцлер Німеччини Ангела Меркель припустила, що в майбутньому населенню доведеться вакцинуватися від коронавірусу щороку.
- У Німеччині з неділі, 9 травня, для людей, які повністю вакцинувались від коронавірусу й одужали після нього, скасували низку обмежень. Відтепер вони можуть без жодних обмежень зустрічатися з іншими людьми. У випадку зустрічі в родинному колі чи серед друзів з тими, хто ще не вакцинувався, їх не враховуватимуть у максимально допустиме число осіб, з якими можна контактувати (наприклад, якщо дозволені збори до 20 людей, то їх не рахують). Також повністю вакцинованих і тих, хто одужав, не стосується комендантська година.