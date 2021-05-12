В ізраїльському Лоді та інших містах через заворушення вводять додаткові сили поліції
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В ізраїльському місті Лод та інших населених пунктах, де увечері 11 травня на тлі обстрілів спалахнули масові заворушення, вводять додаткові сили поліції.
Як повідомляє The Times of Israel, рішення ухвалили після серії атак арабів у змішаних містах, де проживають представники обох національностей.
Зіткнення між арабськими та єврейськими жителями, а також масові погроми спостерігалися в Лоді (20 кілометрів від Тель-Авіва), Рамлі, Акко, Яффі, Єрусалимі та в деяких пунктах на Західному березі. Спалено кілька синагог, ресторанів, готелів і десятки автомобілів, також сильно пошкоджено мусульманський цвинтар. У сутичках постраждали понад 40 людей.
Мер Лода Яір Ревіво у виступі заявив про «громадянську війну» і повну втрату контролю. Там спалахи насильства почалися після смерті 25-річного араба, якого, за даними ЗМІ, з вогнепальної зброї поранив городянин-єврей. За рішенням премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу і міністра оборони Бені Ганца в місто направили війська.
У країні діє режим надзвичайного стану.
Тим часом у прикордонних із сектором Гази районах спрацювали сирени. У районі Керем-Шалом падають ракети і снаряди мінометів. Вогонь ведуть з території Гази.
- 10 травня рух ХАМАС і бойовики «Ісламського джихаду» почали масований ракетний обстріл півдня і центру Ізраїлю. ЦАХАЛ у відповідь почав операцію «Страж Стіни». Ракетні удари посилилися 11 травня і тривали в ніч на 12 травня.
- За останніми даними, загинули 5 ізраїльтян, 150 отримали поранення. У секторі Гази від обстрілів загинули 35 палестинців (зокрема 10 дітей), понад 200 отримали поранення.
- Армія оборони Ізраїлю повідомила, що за 38 годин бойовики випустили понад 1 050 ракет. Більшість з них перехопила протиракетна система «Залізний купол». У Газі війська знищили понад 500 цілей, включно з двома главами військової розвідки ХАМАС і розвідувальним центром.