ВПС Ізраїлю знищили керівників військової розвідки ХАМАС
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- Костя Андрейковець
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SOPA Images / Contributor / Getty Images
Ніч на 12 травня в Ізраїлі та секторі Гази була неспокійною. Бойовики руху ХАМАС і «Ісламського джихаду» обстрілювали центр і південь Ізраїлю, а ЦАХАЛ вів удари у Газі.
Пресслужба Армії оборони Ізраїлю повідомляє про знищення голови відділу безпеки військової розвідки ХАМАСу Хасана Каугі та його заступника Уаіля Іси.
Бойова авіація також знищила висотну будівлю в Газі в районі Рамаль, де, як стверджується, були розташовані розвідувальний центр ХАМАСу, командування на Західному березі та відділ пропаганди. «Перед атакою ЦАХАЛ попередив мирних жителів, які перебували в будівлі, і дав їм достатньо часу для евакуації», — зазначено в офіційному повідомленні.
Як повідомляє The Times of Israel, загалом авіація обстріляла в Газі десятки обʼєктів, переважно повʼязані з бойовиками. Також знищені майже всі поліцейські відділки у секторі Гази, зокрема головний штаб поліції.
Палестинське агентство Wafa повідомляє про загибель 28 осіб, зокрема 9 дітей, від ударів авіації та про смерть підлітка в Наблусі на контрольно-пропускному пункті Заатра (Західний берег). Підлітка застрелив ізраїльський солдат.
По Ізраїлю з території Гази за ніч було випущено понад 200 ракет. У Лоді прямим ураженням в авто вбило двох людей. Поранення від обстрілів отримали приблизно 50 осіб.
Операція Ізраїлю проти бойовиків триває.
- Напередодні ХАМАС висунув ультиматум — вивести всіх ізраїльських військових і поліцію з Храмової гори і з кварталу Шейх Джар в Єрусалимі, де з 7 травня тривають заворушення та сутички. 10 травня о 18:00 по околицях Єрусалиму було завдано ракетного удару.
- Незабаром бойовики почали масований ракетний удар по півдню Ізраїлю. По містах 11 травня випустили понад 300 ракет, а армія у відповідь почала операцію в секторі Гази під назвою «Страж Стіни».