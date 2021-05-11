СБУ розповіла про третій епізод щодо Медведчука — повʼязаний з вербуванням українців, які їхали до Росії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Народному депутату України партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктору Медведчуку висунули звинувачення за трьома епізодами. Останній з них стосується безпеки держави в інформаційній сфері та захисту в гібридній війні проти РФ.
Про це на брифінгу заявив глава Служби безпеки України Іван Баканов.
Ідеться про підготовку проєкту «Промінь», у рамках якого хотіли створити мережу агентів впливу на користь Росії.
«На перший погляд, ідеться про створення організації, що опікується українцями, які їдуть працювати та навчатися до Росії. Тобто налагоджувати співпрацю й обмін людськими ресурсами між нашими країнами. Але справжня мета — створення мережі агентів впливу на користь РФ через трудових мігрантів, які туди їдуть з України», — заявив Баканов.
За його словами, через цей «Промінь» планували збирати особисті дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику, поширюючи через них пропаганду РФ або інформацію, яка вигідна Росії.
«Це однозначно антиукраїнська діяльність», — наголосив глава СБУ. Він додав, що рукописні правки на тексті проєкту виконані рукою Медведчука — за висновками експертів.
Перші два епізоди стосуються незаконного видобутку газу в окупованому Криму та передачі Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ. Особисто підозру Медведчуку не вручили. Відомо, що він перебуває в Україні, однак де саме — поки зʼясовують.
- 11 травня 2021 року СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука та Тараса Козака. Їм підписані підозри — вони стосуються трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.
- За даними СБУ, Козак виїхав з України до Росії та не планує повертатися. Медведчук перебуває в Україні, його точне місцеперебування зʼясовують.
- 19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Санкції запровадили за статтею про фінансування тероризму. СБУ уточнила, що йдеться про фінансування «ЛНР» через постачання вугілля.
- 2 лютого 2021 року санкції ввели проти нардепа від ОПзЖ, близького соратника Медведчука — Тараса Козака, а також його телеканалів: «112 Україна», ZIK і NewsOne.