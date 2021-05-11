Печерський суд не зміг пояснити, чим займається суддя Царевич після поновлення на посаді
- Автори:
- Оксана Коваленко, Олег Панфілович
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Печерський районний суд Києва не зміг пояснити, чим у суді після поновлення на посаді займається суддя Оксана Царевич.
Про це йдеться у відповіді суду на запит «Бабеля».
«Запитувана вами інформація не була отримана або створена у процесі виконання Печерським районним судом м. Києва своїх повноважень, а відповідно не перебуває у його володінні», — повідомили в суді.
Там також додали, що результати діяльності Печерського райсуду публікуються в офіційній звітності, яка, однак, не передбачає ведення інформації стосовно кожного судді.
17 березня Верховний суд скасував указ президента від 29 вересня 2016 року про звільнення Царевич з посади судді Печерського суду через порушення присяги. У 2014 році вона позбавила водійських посвідчень чотирьох учасників автопробігу в «Межигірʼя» — резиденцію Віктора Януковича.
6 березня 2017 року Вищий адміністративний суд України відмовився поновлювати Царевич на посаді. Тоді вона звернулась до Верховного суду, аби він переглянув рішення.
Хто така Оксана Царевич?
Оксану Царевич звинувачували в тому, що взимку 2014 року вона винесла неправосудні рішення: забрала права у чотирьох учасників автопробігу в «Межигірʼя» — резиденцію Віктора Януковича. Кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко — одна з чотирьох постраждалих від дій Царевич. Оксана та інші потерпілі разом з адвокатом Романом Маселком протягом шести з половиною років намагалися домогтися обвинувального вироку для судді Царевич.
Проте в червні 2020 року Шевченківський суд Києва визнав Царевич невинуватою — через нібито відсутність доказів. Суд тривав чотири роки. Наразі Апеляційний суд розглядає апеляційну скаргу на рішення Шевченківського суду.