«Вразливі 65% кордону». Глава СБУ Баканов назвав п’ять напрямків, звідки Росія може вторгнутися в Україну
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Біля кордону України, який на 65% є вразливим, досі перебувають приблизно 100 тисяч російських військових.
Про це заявив на форумі «Україна 30. Безпека країни» голова Служби безпеки України Іван Баканов.
«Бойовий і чисельний склад ударного угруповання Збройних сил РФ, розгорнутого вздовж кордону та на окупованій території Криму, сягає приблизно 100 тисяч осіб. Це станом на зараз. Танки, бойові літаки, кораблі, гвинтокрили, батальйонно-тактичні групи та групи ракетних військ і артилерії», — розповів він.
Також Баканов показав карту, на якій вказані 5 основних оперативних напрямків, де зберігається загроза вторгнення в Україну: Сіверський, Слобожанський, Донецький (ОРДЛО), Південнобузький та Кримський (Кримське міжвидове об’єднання військ).
«Не варто забувати і про Білорусь, яка є потенційним союзником Російської Федерації у разі, якщо РФ буде реалізовувати план вторгнення в Україну. Доказ цьому — останні спільні навчання», — додав голова СБУ.
За словами Баканова, 65% українського кордону — вразливі, а решта 35% (на західному напрямку) теж вимагають пильної уваги з боку України.
«Адже Росія активно використовує та підживлює націоналістичні рухи в цих державах для того, аби впливати на ситуацію в Україні. Приклад Угорщини яскраво це доводить», — зазначив він.
- З кінця березня в соцмережах публікували численні відео з російською технікою, яка нібито рухається до кордонів України. 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння і сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
- За даними української розвідки, Росія планує провокації, щоб викликати у відповідь вогонь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «ЛДНР» території під виглядом миротворців.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.