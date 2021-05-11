«Вразливі 65% кордону». Глава СБУ Баканов назвав п’ять напрямків, звідки Росія може вторгнутися в Україну

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Біля кордону України, який на 65% є вразливим, досі перебувають приблизно 100 тисяч російських військових.

Про це заявив на форумі «Україна 30. Безпека країни» голова Служби безпеки України Іван Баканов.

«Бойовий і чисельний склад ударного угруповання Збройних сил РФ, розгорнутого вздовж кордону та на окупованій території Криму, сягає приблизно 100 тисяч осіб. Це станом на зараз. Танки, бойові літаки, кораблі, гвинтокрили, батальйонно-тактичні групи та групи ракетних військ і артилерії», — розповів він.

Також Баканов показав карту, на якій вказані 5 основних оперативних напрямків, де зберігається загроза вторгнення в Україну: Сіверський, Слобожанський, Донецький (ОРДЛО), Південнобузький та Кримський (Кримське міжвидове об’єднання військ).

«Не варто забувати і про Білорусь, яка є потенційним союзником Російської Федерації у разі, якщо РФ буде реалізовувати план вторгнення в Україну. Доказ цьому — останні спільні навчання», — додав голова СБУ.

За словами Баканова, 65% українського кордону — вразливі, а решта 35% (на західному напрямку) теж вимагають пильної уваги з боку України.

«Адже Росія активно використовує та підживлює націоналістичні рухи в цих державах для того, аби впливати на ситуацію в Україні. Приклад Угорщини яскраво це доводить», — зазначив він.