В Англії вперше за майже рік пандемії не зафіксували жодної смерті від коронавірусу

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В Англії вперше з 30 липня 2020 року не зафіксували жодної смерті від коронавірусної інфекції. Те саме відбулося і в Шотландії та Північній Ірландії, тоді як у в Уельсі виявили чотири летальні випадки.

Про це пише Sky News.

Загалом у Великій Британії за останню добу виявили 2 357 нових випадків зараження коронавірусом. Такий успіх пов’язують із дотриманням карантинних заходів та масовою вакцинацією населення.

У зв’язку з останніми даними прем’єр Борис Джонсон заявив, що Велика Британія продовжуватиме свій план із поступового пом’якшення карантинних обмежень. Він наголосив, що кінцевою метою є скасування з 21 червня всіх обмежень.

Від початку пандемії у Британії зафіксували понад 127 тисяч смертей від коронавірусу. Загалом заразилися 4,4 мільйона людей.

Водночас 17 мільйонів британців вже отримали обидві дози вакцини від коронавірусу, а 35 мільйонів щепилися принаймні однією дозою.