В Англії вперше за майже рік пандемії не зафіксували жодної смерті від коронавірусу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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В Англії вперше з 30 липня 2020 року не зафіксували жодної смерті від коронавірусної інфекції. Те саме відбулося і в Шотландії та Північній Ірландії, тоді як у в Уельсі виявили чотири летальні випадки.
Про це пише Sky News.
Загалом у Великій Британії за останню добу виявили 2 357 нових випадків зараження коронавірусом. Такий успіх пов’язують із дотриманням карантинних заходів та масовою вакцинацією населення.
У зв’язку з останніми даними прем’єр Борис Джонсон заявив, що Велика Британія продовжуватиме свій план із поступового пом’якшення карантинних обмежень. Він наголосив, що кінцевою метою є скасування з 21 червня всіх обмежень.
Від початку пандемії у Британії зафіксували понад 127 тисяч смертей від коронавірусу. Загалом заразилися 4,4 мільйона людей.
Водночас 17 мільйонів британців вже отримали обидві дози вакцини від коронавірусу, а 35 мільйонів щепилися принаймні однією дозою.
- З 12 квітня Британія послабила основні карантинні обмеження і перейшла до другого етапу помʼякшення заходів. Відкрились усі другорядні магазини, перукарні та зоопарки. Готелі та пансіонати у країні залишаються закритими, однак дозволили роботу кемпінгів. Пабам і ресторанам дозволили працювати, але обслуговувати клієнтів можна тільки на відкритому повітрі.
- У Великій Британії оновили мету своєї кампанії з вакцинації населення від коронавірусу. Там хочуть, щоб кожен дорослий у країні отримав хоча б одну дозу вакцини до 31 липня.
- Велика Британія першою у світі почала вакцинацію від коронавірусу. Уряд закупив 40 мільйонів доз у Pfizer. Також там вакцинують препаратами від AstraZeneca.
- Наприкінці березня Велика Британія встановила черговий рекорд з темпів вакцинації — за добу щеплення зробили 844 тисячам осіб.