Очільник ЦПК Шабунін відремонтував підпалений майже рік тому будинок. За цей час поліція не встановила ані виконавців, ані замовників
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Olena Halushka / Twitter
Очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що відремонтував спалений будинок та повернувся до нього жити.
Про це він написав у своєму Facebook.
«Це був не найлегший час для родини: 10 переїздів, карантин, а потім ковід ушістьох в однокімнатній квартирі — все це разом — ще та «пригода». Найбільше шкода вкраденого часу. Особливо — в дітей і дружини, які протягом кількох місяців щодня проводили в дорозі по чотири години», — зазначив Шабунін.
Він також повідомив, що ще 10 місяців тому правоохоронці запевняли, що встановили підозрюваних у злочині і почнуть затримувати, але так жодних підозр і не оголосили.
- Уранці 23 липня 2020 року Віталій Шабунін повідомив про підпал будинку — постраждалих немає. За його словами, за два тижні до того газова служба перевірила лічильник і всі зʼєднання.
- За фактом пожежі в будинку Віталія Шабуніна поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна).
- Шабунін заявив, що вважає причиною підпалу будинку мовчання Зеленського щодо дискредитаційної кампанії стосовно антикорупційних органів.
- У день пожежі співзасновниця ЦПК Дарія Каленюк повідомила, що на місці пожежі знайшли залишки вибухівки. У поліції Київщини це заперечували.