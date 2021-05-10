Чехія на саміті ЄС звернеться за підтримкою через вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце

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Policie ČR

Чехія на позачерговому саміті Євросоюзу 25 травня має намір звернутися до інших держав-членів спільноти за підтримкою у зв’язку з вибухами на складах боєприпасів у Врбетіце в 2014 році, у причетності до яких підозрюють російські спецслужби.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Якуб Кулганек в статті для газети Pravo, оприлюдненій на сайті зовнішньополітичного відомства Чехії.

«Нас 25 травня очікує екстрений саміт ЄС, де ми попросимо рішучої заяви від всіх [країн спільноти] на рівні премʼєрів і президентів», — зазначив Кулганек.

Він додав, що у червні запропонують продовжити дискусію лідерів Євросоюзу щодо відносин ЄС з Росією. «Особисто мені прикро за шкоду у відносинах з Росією, але Чехія не винна. Як суверенна держава, ми мусили діяти, і ми добре відреагували», — додав глава чеського МЗС.

Напередодні міністр фінансів Чехії Алена Шіллерова заявила, що міжнародне право дає Чехії підстави вимагати від Росії відшкодувати збитки, завдані вибухами. За попередніми підрахунками, сума складає мільярд чеських крон (понад $47 мільйонів), але ця цифра не остаточна.