В Єрусалимі поновилися сутички, поранені понад 300 людей. Рада безпеки ООН скликала екстрене засідання
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Скриншот / Twitter
У східному Єрусалимі на Храмовій горі знову спалахнули запеклі сутички між ізраїльською поліцією і палестинцями.
Про це повідомляє Times of Israel.
Як зазначається, тисячі палестинців зібралися на ніч у священному місці напередодні Дня Єрусалиму, вони мали при собі каміння та саморобну зброю.
Після цього ізраїльська поліція, побоюючись заворушень, заборонила євреям 10 травня проводити марші з прапорами в цій частині Єрусалиму та відвідувати Храмову гору, яка є третьою за значенням святинею для мусульман — тут розташовані мечеті «Аль-Акса» і «Купол Скелі». Палестинці почали кидати каміння у поліцейських, ті у відповідь застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати.
Водночас очевидці розповідають, що також правоохоронці застосували гумові кулі.
За останніми даними, під час зіткнень були поранені 305 палестинців та щонайменше 12 поліцейських. Окрім цього, є постраждалі серед ізраїльських мирних жителів, зокрема каменем, який кинули в автомобіль, була поранена семимісячна дитина.
Зазначимо, ввечері до Дня Єрусалиму запланований парад, і він має пройти через Дамаські (Шхемські) ворота — один із центрів заворушень. Поліція вже закликала змінити маршрут.
Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання через ескалацію в Єрусалимі.
Про це The Times of Israel повідомили три дипломати Радбезу.
Як зазначається, засідання відбудеться за зачиненими дверями за запитом Тунісу.
«Однак засідання в понеділок навряд чи призведе до будь-якого врегулювання або спільної заяви. Члени Ради дотримуються укорінених і часто протилежних поглядів на ізраїльсько-палестинський конфлікт, що ускладнює досягнення консенсусу», — цитує видання двох співрозмовників.
- У ніч проти 8 травня у Єрусалимі в зіткненнях постраждали понад 200 людей.
- Сутички у східному Єрусалимі спалахнули ще в кінці квітня. Тоді палестинці звинувачували ізраїльську поліцію у блокуванні Дамаських воріт — священного місця для мусульман. Напруга підігрівалася ультраправими євреями, які через серію нападів молодих палестинців на рабинів скандували: «Смерть арабам». Сутички призвели до обстрілів — з сектора Гази по Ізраїлю випустили 18 ракет.
- 30 квітня в Ізраїлі під час святкування релігійного фестивалю Лаг ба-Омер через тисняву загинули 44 людини.