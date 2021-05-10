CNN: Кібератаку на найбільший трубопровід США здійснили хакери DarkSide із Росії

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Katja Buchholz / Getty Images

За кібератаку на найбільший у США паливний трубопровід Colonial Pipeline несе відповідальність група хакерів із Росії під назвою DarkSide.

Про це заявив колишній високопосадовець зі сфери кібербезпеки, пише CNN. Також про причетність російських хакерів із посиланням на власні джерела повідомляють BBC, Bloomberg, NBC News і The Washington Post.

За даними ЗМІ, зловмисники за дві години викрали майже 100 гігабайт даних. Після цього вони пригрозили витоком вкраденої інформації в інтернет і повідомили, що дані, які залишилися на комп’ютерах всередині мережі компанії та були зашифровані, залишаться заблокованими, якщо їм не заплатять викуп. Яку суму вимагають хакери — невідомо.

На думку експертів із кібербезпеки, DarkSide уникає нападів на об'єкти в Росії, яку звинувачують у приховуванні кіберзлочинців.

У США через блокування роботи трубопроводу оголошено надзвичайний стан.