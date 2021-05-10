CNN: Кібератаку на найбільший трубопровід США здійснили хакери DarkSide із Росії
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Katja Buchholz / Getty Images
За кібератаку на найбільший у США паливний трубопровід Colonial Pipeline несе відповідальність група хакерів із Росії під назвою DarkSide.
Про це заявив колишній високопосадовець зі сфери кібербезпеки, пише CNN. Також про причетність російських хакерів із посиланням на власні джерела повідомляють BBC, Bloomberg, NBC News і The Washington Post.
За даними ЗМІ, зловмисники за дві години викрали майже 100 гігабайт даних. Після цього вони пригрозили витоком вкраденої інформації в інтернет і повідомили, що дані, які залишилися на комп’ютерах всередині мережі компанії та були зашифровані, залишаться заблокованими, якщо їм не заплатять викуп. Яку суму вимагають хакери — невідомо.
На думку експертів із кібербезпеки, DarkSide уникає нападів на об'єкти в Росії, яку звинувачують у приховуванні кіберзлочинців.
У США через блокування роботи трубопроводу оголошено надзвичайний стан.
- Торік влада США звинуватила російських хакерів у кібератаці на американські держустанови. 10 грудня 2020 року стало відомо, що невідомі хакери зламали мережу провідної компанії з кібербезпеки FireEye і викрали цифрові інструменти, за допомогою яких фахівці виявляли уразливості в системах захисту інших компаній та урядів.
- Американські ЗМІ повідомляли, що від атаки постраждали 50 організацій і відомств, зокрема Міноборони і Міненерго. Хакерам вдалося викрасти тисячі листів співробітників Держдепу США.
- У квітні в адміністрації президента дійшли висновку, що за атакою стоїть Росія.