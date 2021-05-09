Ткаченко: Законопроєкт про медіа можуть винести в Раду у травні. Але він вже «трішки відстає від реалій»

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Гонтар Володимир / УНІАН

Законопроєкт про медіа можуть винести на голосування у Верховній Раді в середині або в кінці травня.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Я сподіваюся, що, можливо, в середині, можливо, наприкінці. Принаймні ми ставимо собі це за мету», — додав він.

Ткаченко вважає, що діалог із представниками медіаспільноти стосовно законопроєкту «зіграв поганий жарт». «За цей час, поки обговорюється закон про медіа, він вже трішки відстає від реалій», — сказав Ткаченко.

На думку міністра, «закон вже перезрів, його потрібно доопрацювати якомога швидше, вносити до Ради, тому що він створює рівні права для всіх гравців на медіаринку».

«І врешті решт всі дискусії зводяться до того, що не треба нас регулювати взагалі. Такого вже не буде. Тому що світ не стоїть на місці. І така регуляція існує в Європі і така регуляція започатковується в Америці. Тому, перепрошую, будемо рухатися разом із цивілізованим світом, не таким, як така регуляція, як ми бачимо зараз відбувається в Росії, коли шановане видання, типу Meduza, оголошують іноземним агентом. Це зовсім іншого роду регуляція. Цивілізована, європейська і за європейськими стандартами», — запевнив міністр.