Жителі Іспанії влаштували на вулицях масові вечірки в першу ніч без карантину
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У містах Іспанії першу ніч без режиму надзвичайного стану і карантинних обмежень відсвяткували масовими стихійними вечірками.
Про це пише El Pais.
У ніч на 9 травня люди вийшли на центральні площі та вулиці Барселони, Мадриду та Валенсії, святкуючи «свободу». Багато хто приніс із собою алкоголь, а у столиці на площі Пуерта-дель-Соль чоловіки купалися у фонтані.
Дехто грав у футбол, а інші цілими потоками ринули в бари. Люди при цьому нехтували соцдістанцією, а деякі й масками. Подібне спостерігалося в багатьох містах — від Мурсії до Саламанки.
Посилений карантин через коронавірус тривав із жовтня 2020 року. Завершення надзвичайного стану означає не тільки відкриття барів і парків, але й дозвіл на подорожі між регіонами.
Видання пише, що керівництво деяких регіонів може попросити місцеві суди накласти обмеження на такі пересування через побоювання нової хвилі пандемії.
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