Чехія вимагатиме від Росії відшкодувати наслідки вибухів на складах боєприпасів — щонайменше мільярд крон

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Policie ČR

Міністр фінансів Чехії Алена Шіллерова заявила, що міжнародне право дає Чехії підстави вимагати від Росії відшкодувати збитки, завдані вибухами на складах боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.

Про це повідомляє Česká televize.

«Найдоступнішим здається шлях міжнародного відшкодування — відповідно до міжнародного права. Якби ми йшли шляхом відшкодування збитків у межах карного провадження, це було б дуже довго», — наголосила Шіллерова.

У Міністерстві фінансів вже озвучили приблизну суму компенсації — мільярд чеських крон (понад $47 мільйонів). Але підрахована урядом сума не є остаточною. Голова адміністрації Злінського краю, до якого входить Врбетіце, Радім Голіш зазначив, що їхній регіон постраждав від вибухів і теж може направити додаткові вимоги.

На його думку, у відшкодуванні потрібно враховувати завдану психологічну шкоду жителям, втрату можливості використовувати майно та компенсацію за пошкодження майна.

Міністерство закордонних справ Чехії зі свого боку готує дипломатичну ноту. Країна може подати заявку на компенсацію в найближчі декілька тижнів чи місяців.