Чехія вимагатиме від Росії відшкодувати наслідки вибухів на складах боєприпасів — щонайменше мільярд крон
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Policie ČR
Міністр фінансів Чехії Алена Шіллерова заявила, що міжнародне право дає Чехії підстави вимагати від Росії відшкодувати збитки, завдані вибухами на складах боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.
Про це повідомляє Česká televize.
«Найдоступнішим здається шлях міжнародного відшкодування — відповідно до міжнародного права. Якби ми йшли шляхом відшкодування збитків у межах карного провадження, це було б дуже довго», — наголосила Шіллерова.
У Міністерстві фінансів вже озвучили приблизну суму компенсації — мільярд чеських крон (понад $47 мільйонів). Але підрахована урядом сума не є остаточною. Голова адміністрації Злінського краю, до якого входить Врбетіце, Радім Голіш зазначив, що їхній регіон постраждав від вибухів і теж може направити додаткові вимоги.
На його думку, у відшкодуванні потрібно враховувати завдану психологічну шкоду жителям, втрату можливості використовувати майно та компенсацію за пошкодження майна.
Міністерство закордонних справ Чехії зі свого боку готує дипломатичну ноту. Країна може подати заявку на компенсацію в найближчі декілька тижнів чи місяців.
- 18 квітня уряд Чехії звинуватив російське ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце у 2014 році. Після цього країна оголосила про висилку 70 осіб, зокрема дипломатів. На знак солідарності висилати дипломатів РФ почали Литва, Латвія, Естонія, Польща та Словаччина. Згодом премʼєр Чехії закликав країни ЄС вислати щонайменше по одному російському дипломату.
- Журналісти-розслідувачі повідомили, що вибухи організував підрозділ 29155 ГРУ Росії, щоб зірвати поставки боєприпасів в Україну. Операцією керував генерал Андрій Аверʼянов, а серед виконавців були й отруйники Скрипалів у Великій Британії — Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Ця ж група причетна до двох спроб отруїти болгарського торговця зброєю Омеляна Ґебрева, боєприпаси якого зберігалися на чеському складі.