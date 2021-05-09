Путін на Красній площі пригрозив країнам з «агресивними планами» та згадав «карателів»

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Президент Росії Володимир Путін, виступаючи з трибуни на Красній площі з нагоди 76-ї річниці перемоги над нацизмом, пригрозив країнам, які нібито знову «виношують агресивні плани». При цьому він сказав, що Росія завжди буде забезпечувати права російського народу.

Промова Путіна доступна на сайті президента РФ.

«І немає прощення і виправдання тим, хто знову замислює агресивні плани. Майже століття відділяє нас від подій, коли в центрі Європи нахабнів нацистський звір [...]. Історія вимагає зробити висновки і винести уроки, але на жаль, багато що з ідеології нацистів [...] знову намагаються поставити на озброєння. Сьогодні ми бачимо недобитих карателів і спроби переписати історію, виправдати зрадників і злочинців», — сказав Путін.

Його слова про карателів цілком у дусі наративів російської пропаганди проти України, але в своєму виступі українську державу прямо він не згадував.

Як передає ТАСС, сенатор Олексій Пушков зазначив, що Путін не вітав із Днем перемоги президента Володимира Зеленського. «Немає причин вітати з Днем перемоги глав України і Грузії. Для них це привід для випадів на адресу нашої країни і вирішальної ролі СРСР у перемозі над Гітлером», — сказав він.

Спікер Путіна Дмитро Пєсков пізніше пояснив слова про «недобитих карателів». Голова РФ, за його словами, мав на увазі націоналістів у країнах Балтії та недавній марш у Києві на день створення дивізії Ваффен СС «Галичина».