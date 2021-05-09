Найбільший паливний трубопровід США постраждав від кібератаки. Розпочато розслідування

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Американський оператор найбільшого в країні паливного трубопроводу Colonial Pipeline став жертвою хакерської атаки, яка 7 травня призвела до припинення всіх операцій.

Про це повідомляють Reuters, USA Today та Bloomberg.

Компанія поставляє близько 45% всього палива на Східному узбережжі США. В Colonial Pipeline заявили, що стали жертвою вірусу-шифрувальника (вимагача), який не тільки зупинив роботу труби, але і вплинув на деякі інформаційні системи. Їх вже перевели в оффлайн-режим, щоб обмежити загрозу.

Інцидент мав місце на тлі збільшення в США занепокоєння щодо вразливості її критичної інфраструктури.

Аналітики попередили, що тривала зупинка трубопроводу протягом тижня приведе до зростання цін на бензин майже по всій території країни. Крім цього, можуть бути проблеми із заправкою літаків у великих аеропортах.

Colonial Pipeline найняла компанію з кібербезпеки для розслідування і звернулася в федеральні відомства. Уряд США також оголосив про початок розслідування. Деякі конгресмени вже заявили, що хакери явно професіонали і працювали групою, можливо в інтересах іноземної держави.

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