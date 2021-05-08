У військовому госпіталі помер боєць ЗСУ. 28 квітня його поранив снайпер
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- Костя Андрейковець
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Степанов Анатолій / УНІАН
Сьогодні, 8 травня, у військовому госпіталі Харкова помер військовослужбовець ЗСУ Віктор Городніченко, який 28 квітня був поранений ворожим снайпером поблизу села Зайцеве (Донецька область).
Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування і соцпідтримки.
Старший солдат Городніченко отримав важке кульове поранення, після чого був евакуйований до лікарні міста Бахмут. Звідти його перевезли до Харкова.
Військовий помер після виснажливих операцій.
- З початку 2021 року з боку бойовиків «ДНР» і «ЛНР» значно посилилися обстріли. Особливо виразний — снайперський вогонь. Станом на 8 травня на фронті в цьому році загинув 41 військовий.
- 6 і 7 травня ЗСУ втратили убитими двох бійців, один з яких — солдат 93-ї бригади «Холодний Яр».