У Києві перевіряють мінування аеропорту і низки лікарень

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Facebook / Аеропорт Київ - Kyiv Sikorsky Airport

Поліцейські, фахівці вибухово-технічної служби та кінологи з собаками перевіряють на предмет вибухових пристроїв аеропорт «Київ» (колишні «Жуляни»), а також низку столичних медичних установ.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

На електронну адресу однієї зі служб київської поліції надійшов анонімний лист про мінування. Поліція встановлює відправника і перевіряє всі обʼєкти. Які саме лікарні «заміновані», і скільки їх — невідомо.

За результатами перевірки буде здійснено правову кваліфікацію.