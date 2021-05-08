Прем’єр Чехії закликав країни ЄС вислати як мінімум по одному дипломату Росії через вибухи у Врбетіце

Новини

CEEC-China 2018 / Flickr

Премʼєр-міністр Чехії Андрій Бабіш звернувся до керівництва країн Євросоюзу із закликом вислати «хоча б по одному» російському дипломату на знак солідарності з Чехією у справі з вибухами на складі боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.

Про це він заявив журналістам на неформальному саміті президентів і премʼєрів країн ЄС у Португалії, повідомляють České noviny.

Видання зазначає, що глава чеського уряду напередодні обговорив це питання з лідерами країн-членів ЄС.

За словами Бабіша, 7 квітня — у перший день саміту у Португалії — обговорювали питання про вибухи у Врбетіце. У дебатах, зокрема, виступили президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель. Але оскільки це неформальний саміт, то документальних висновків не робили. До більш детального обговорення цього питання повернуться на саміті Ради Європи наприкінці травня.

«Ми завжди повинні розуміти, що коли одна держава-член зазнає нападу, це фактично напад на всіх [членів ЄС]. Я попросив, щоб вони розглянули питання про висилку принаймні одного дипломата», — сказав Бабіш.

Зазначимо, що раніше на знак солідарності з Чехією висилати дипломатів РФ почали Литва, Латвія, Естонія, Польща та Словаччина.