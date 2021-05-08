«Мир втрачається надзвичайно легко». Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня памʼяті та примирення
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket via Getty Images
Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня памʼяті та примирення, який відзначається 8 травня, звернувся до народу України. Зеленський зазначив роль українців у Другій світовій війні та згадав про нинішню війну на Донбасі.
Президент зазначив, що в Україні День памʼяті відзначають не як заміну 9 травня, а для того, щоб зрозуміти загальну історію повніше і ніколи не забувати, що нацизм був абсолютним злом.
«Українці воювали разом з десятками народів проти нацизму. Разом з росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами та багатьма іншими. І точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому», — заявив Зеленський.
Президент додав, що після ДСВ були створені міжнародні інститути та правила для підтримки глобального миру.
«Поважати їх — обовʼязок усіх людей, а особливо — очільників держав та інших політиків. Та щоб ніколи не забувати, що мир втрачається надзвичайно легко», — зазначив голова держави.
- У містах України 8 і 9 травня за порядком стежитимуть понад 13 тисяч правоохоронців. Загалом заплановано понад 800 заходів. Раніше в поліції Києва повідомили, що заявок на масштабні акції 9 травня не надходило.
- Торік День перемоги над нацизмом пройшов спокійно. В Одесі поліція блокувала автопробіг, організований партією ОПзЖ. У Києві покладали квіти, а митрополит УПЦ Московського патріархату Онуфрій провів молебень у парку Слави.