«Мир втрачається надзвичайно легко». Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня памʼяті та примирення

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Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня памʼяті та примирення, який відзначається 8 травня, звернувся до народу України. Зеленський зазначив роль українців у Другій світовій війні та згадав про нинішню війну на Донбасі.

Президент зазначив, що в Україні День памʼяті відзначають не як заміну 9 травня, а для того, щоб зрозуміти загальну історію повніше і ніколи не забувати, що нацизм був абсолютним злом.

«Українці воювали разом з десятками народів проти нацизму. Разом з росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами та багатьма іншими. І точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому», — заявив Зеленський.

Президент додав, що після ДСВ були створені міжнародні інститути та правила для підтримки глобального миру.

«Поважати їх — обовʼязок усіх людей, а особливо — очільників держав та інших політиків. Та щоб ніколи не забувати, що мир втрачається надзвичайно легко», — зазначив голова держави.