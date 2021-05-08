Понад 13 тисяч правоохоронців стежитимуть за порядком 8 і 9 травня. Очікується більше ніж 800 заходів

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Петро Порошенко / Flickr

Міністерство внутрішніх справ залучить понад 13 тисяч правоохоронців до забезпечення громадського порядку 8 і 9 травня — у День памʼяті та примирення і 76-у річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це повідомляє Нацполіція.

На 8 травня у країні заплановано 341 захід за участю понад 13 тисяч громадян. За порядком стежитимуть понад 2 тисячі поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії і курсантів МВС.

На 9 травня очікується 555 заходів за участю понад 60 тисяч людей. За порядком стежитимуть 7,3 тисячі поліцейських і 3 тисячі нацгвардійців.

Правоохоронці нагадали про заборону на використання комуністичної та нацистської символіки.