Убивство Джорджа Флойда: звинувачення висунули ще трьом поліцейським
- Автор:
- Олег Панфілович
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munshots / Unsplash
Велике федеральне журі США висунуло звинувачення в порушенні конституційних прав жертви чотирьом колишнім поліцейським Міннеаполісу, причетним до арешту та смерті Джорджа Флойда.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Згідно з розкритими 7 травня обвинувальними актами, Дерека Шовена, Томаса Лейна, Дж. Куенга і Ту Тао звинувачують у тому, що вони не надали Флойду медичної допомоги, коли він був затриманий та задихався.
Також Шовену, Тао і Куенгу висунули звинувачення в порушенні права Флойда бути вільним від безпідставного затримання та застосування надмірної сили.
Шовен також фігурує в окремому обвинувальному висновку, пов’язаному з арештом через використання техніки утримання шиї щодо 14-річного підлітка у 2017 році.
Лейн, Тао і Кунг з’явилися в суді Міннеаполісу 7 травня через відеоконференцію. Шовен не брав участі в засіданні. Минулого місяця він був визнаний винним за звинуваченням у вбивстві та смерті Флойда та перебуває у в’язниці суворого режиму в очікуванні вироку, який оголосять 25 червня. Інші троє колишніх офіцерів звільнені під заставу, вирок у цій справі очікується в серпні.
- Наприкінці березня у США розпочався суд над головним підозрюваним у вбивстві Джорджа Флойда, чия загибель призвела до масових протестів 25 травня 2020 року після появи відео, на якому працівник поліції душив коліном беззбройного афроамериканця, поки той не помер.
- 11 березня підозрюваному в убивстві Джорджа Флойда працівнику поліції Дереку Шовену висунули нові звинувачення. Крім убивства другого ступеня, його також звинуватили в убивстві третього ступеня. Експерти кажуть, що нове звинувачення легше довести в суді, але воно тягне за собою менше покарання.
- Влада Міннеаполісу заплатить $27 мільйонів сімʼї Джорджа Флойда для врегулювання цивільного позову щодо його вбивства.