Стало відомим імʼя бійця, який напередодні загинув біля Пісків

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На Донеччині внаслідок обстрілу бойовиками біля селища 6 травня загинув військовослужбовець окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Сергій Коробцов.

Про це повідомляє «Армія.Інфо»

«6 травня в зоні проведення ООС трагічно загинув коростенець, випускник НВК № 12 Коробцов Сергій. Хлопцю влітку було б лише 23 роки», — йдеться в повідомленні. Ворожий снайпер влучив у прилад нічного бачення воїна.

У загиблого залишилися дружина та маленький син. Влада міста повідомила, що прощання з полеглим героєм відбудеться в неділю, 9 травня, о 10:30 біля виконавчого комітету Коростенської міської ради.