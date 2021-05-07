Прогноз погоди: після травневих свят в Україну прийде потепління до +25 °С

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Після дощової та вітряної суботи, 8 травня, в Україну прийде потепління — на початку наступного тижня подекуди повітря прогріється до +25 °С.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

Так, у суботу опади в Україні очікуються майже на всій території, крім заходу та частково центру країни. Дощі буде супроводжувати вітер західних напрямків з поривами до 9 м/с.

У неділю — в День Матері та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні — дощі припиняться всюди, крім Криму та частково східних областей. У цей день буде переважно сонячно, з незначною хмарністю. Максимальна денна температура 9 травня очікується на рівні +18 °С на Закарпатті, мінімальна +13 °С в Криму, в Донецькій та Луганській областях.

До понеділка потеплішає ще на кілька градусів: максимальна денна температура +25 °С на Закарпатті, мінімальна +13 °С в Донецькій області.

На заході країни в суботу очікується похолодання, вдень +11...+13 °С, сильний вітер, із поривами до 9 м/с. У Волинській, Львівській, Івано-Франківській областях — дощі. 9 травня потеплішає до +18 °С, 10 травня до +22 °С. Температура води в річці Тиса біля Рахова +4 °С.

У південних областях 8 травня буде лити дощ, можливі пориви вітру до 8 м/с. 9—10 травня погода налагодиться, очікується переважно ясне небо, вдень до +18 °С. Температура води в Чорному морі біля Одеси +13 °С. Біля Кирилівки Азовське море прогріється до +14 °С.

На сході країни дощі пройдуть 8 травня. У неділю, 9 травня, негода вируватиме в Донецькій та Луганській областях. Тиждень почнеться з потепління до +17 °С, небо буде ясним майже всюди, але в Луганській області сонця буде небагато.

У центральній та північній частині країни 8 травня прохолодно, +12…+14 °С вдень, дощі, південно-західний вітер до 7 м/с. 9—10 травня активне потепління, ясна погода, у понеділок очікуються комфортні +17...+18 °С, без опадів.

У Києві в суботу, 8 травня, прохолодно, денна температура +12 °С, вітер західний до 8 м/с. 9 травня ненабагато тепліше, вдень +14 °С, але дощі припиняться і сонця буде більше. Справжнє тепло прийде на наступному тижні, в понеділок буде +17 °С, легкий вітерець. Температура води в Дніпрі +11 °С.

Окремо синоптики попередили, що наступного тижня 14—15 травня очікуються сильні магнітні бурі.