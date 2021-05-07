Молдовські ЗМІ знайшли справжнього власника паспорта, під яким у Чехії перебував агент ГРУ Мішкін

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Bellingcat

Молдовські ЗМІ знайшли справжнього власника паспорта, під яким у Чехії під час вибухів на складах у Врбетіце перебував агент ГРУ Олександр Мішкін.

Про це у своєму Facebook написав головний редактор RISE Молдова Володимир Тхорик.

«Нещодавно нам, за допомогою зарубіжних колег, вдалося ідентифікувати молдованина, підроблена копія паспорта якого була «засвічена» чеськими спецслужбами через ймовірну причетність двох «любителів шпилів» із ГРУ до вибуху військового складу в Чехії 2014 року», — пояснив він.

Від справжнього паспорта російські спецслужби залишили лише номер та рік видачі. Вони підробили ім’я (Мішкін перебував у Чехії з паспортом на ім’я Ніколая Попа) та рік народження.

Справжній же власник паспорта — 38-річний молдованин Віталій К. Він проживає у США. Згідно з базою польотів, він навіть у 2015 році користувався цим паспортом під час рейсу Нью-Йорк — Кишинів з пересадкою у Москві.

«Нісенітниця якась. <...> Я не був у Росії, не був на заробітках і не відпочивав там [в Росії]. Просто проїздом був в аеропорту, і то не виходив в місто навіть. Не зупиняли мене, не питали. Це якісь махінації», — відповів Віталій К.