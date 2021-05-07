В Україні за 227 млн гривень приватизували перший державний хлібокомбінат

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В Україні на онлайн-аукціоні вперше продано державний хлібокомбінат. Київська компанія «Епіцентр К» купила за 227,09 млн гривень «Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів».

Як повідомляє Фонд державного майна, «Епіцентр К» дав за комбінат на 21% більше початкової ціни (187 637 810 грн).

Обʼєкт складається з будівель та споруд загальною площею майже 80 тис. кв. м, серед яких: адмінбудинок з їдальнею, пекарні, елеватори, млинзавод, лабораторія, склади, цехи, гаражі, інші господарські будівлі. Компанія «Епіцентр К» була єдиною претенденткою на покупку підприємства.

Голова Фонду Дмитро Сенниченко зазначив, що комбінат має 11 млн грн боргів, зобовʼязання за якими візьме на себе новий власник. Він додав, що актив має високий інвестиційний потенціал, оскільки створювався із ретельним вибором локацій і розвиненою інфраструктурою.