СБУ досі розслідує диверсії на складах в Ічні, Калинівці та Балаклеї. Підозр нікому не вручили

Новини

Фото з сайту Державної служби з надзвичайних ситуацій

Служба безпеки України донині розслідує диверсії на військових складах боєприпасів в Ічні, Калинівці та Балаклеї. Жодній людині в рамках розслідування вибухів не повідомлено про підозру.

Про це йдеться у відповіді СБУ «Бабелю».

Вибух на складі в харківській Балаклії (військова частина А1352) 23 березня 2017 року розслідується за статтями — диверсія (ст. 113 КК), умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК) і недбале ставлення до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК).

Вибух на складі в Калинівці (Вінницька область), який прогримів 26 вересня 2017 року, розслідують тільки за статтею про диверсію.

Вибух на складі біля Ічні (Чернігівська область) 9 жовтня 2018 року розслідується за статтями диверсія і недбале ставлення до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК).

Пожежа і вибухи на польових складах сил АТО в Сватовому (Луганська область) в жовтні 2015 року СБУ не розслідує. Матеріали справи у Державному бюро розслідувань.