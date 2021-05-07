СБУ досі розслідує диверсії на складах в Ічні, Калинівці та Балаклеї. Підозр нікому не вручили
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Фото з сайту Державної служби з надзвичайних ситуацій
Служба безпеки України донині розслідує диверсії на військових складах боєприпасів в Ічні, Калинівці та Балаклеї. Жодній людині в рамках розслідування вибухів не повідомлено про підозру.
Про це йдеться у відповіді СБУ «Бабелю».
Вибух на складі в харківській Балаклії (військова частина А1352) 23 березня 2017 року розслідується за статтями — диверсія (ст. 113 КК), умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК) і недбале ставлення до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК).
Вибух на складі в Калинівці (Вінницька область), який прогримів 26 вересня 2017 року, розслідують тільки за статтею про диверсію.
Вибух на складі біля Ічні (Чернігівська область) 9 жовтня 2018 року розслідується за статтями диверсія і недбале ставлення до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК).
Пожежа і вибухи на польових складах сил АТО в Сватовому (Луганська область) в жовтні 2015 року СБУ не розслідує. Матеріали справи у Державному бюро розслідувань.
- У 2018 році тоді ще міністр оборони Степан Полторак говорив, що за три роки за вибухи на складах боєприпасів до відповідальності притягнули більше 75 військових. Він не уточнив, до якої саме відповідальності були притягнуті військовослужбовці.
- У Генштабі «Бабелю» тоді повідомляли про 75 дисциплінарних стягнень.
- У квітні 2020 року Тимчасова слідча комісія заявляла, що арсенал в Балаклії підірвали кількома зарядами в різних місцях.
- У лютому ДБР вручило перші підозри у справі про вибух на складі у Сватовому. Двох військовослужбовців підозрюють у недбалому ставленні до служби в умовах особливого періоду.