«Я показав ніж — думав, це їх зупинить». Підозрюваний у вбивстві ветеран АТО розповів про напад
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Обвинувачуваний в умисному вбивстві ветеран АТО Андрій Пекельний, на будинок якого в селі Глещава напала група чоловіків, розповів про інцидент.
Про це пише Zaxid.net.
За його словами, 2 травня в його село на дискотеку приїхала група хлопців з сусіднього села Іванівка. Один з них штовхнув його на дискотеці і Пекельний зробив йому зауваження. У відповідь хлопець накинувся з кулаками. Пекельний сказав, що вони «пошарпалися» і щоб уникнути подальшого конфлікту, почав тікати.
Ветеран зауважив, що його переслідують пʼятеро незнайомців, один з яких хлопець з дискотеки.
Група забігла в його двір і почала бити вікна і виривати дверну ручку. У будинку перебувала мати Пекельного. Ветеран каже, що вона страждає психічним розладом і дуже злякалася. Пекельний взяв ножа, щоб налякати нападників і вийшов у двір, демонстративно показавши його.
«Я думав, що це їх спинить, налякає і вони просто втечуть, бо адекватні люди, навіть п’яні, якщо бачать ніж, то мають втікати. Це мало їх спонукати покинути моє подвір’я, але Володимир [Воробець] знову накинувся на мене з кулаками, коли я вже був з ножем. Я у відповідь вдарив його ножем», — розповів Пекельний.
Ветеран сказав, що після удару Воробець і його друзі почали тікати. Поранений Воробець пробіг 300 метрів і впав. За словами Пекельного, він розмовляв із нападниками близько 15 хвилин. Коли Воробець почав втрачати свідомість, його друзі спробували виїхати назустріч медикам.
Пекельний в цей час вже подзвонив в поліцію і повідомив про напад. Також він просив викликати швидку допомогу, яка потім констатувала факт смерті Воробця.
- 5 травня поліція Тернопільській області повідомила, що 24-річний ветеран АТО, житель села Глещава, вбив чоловіка, захищаючи свій будинок. Йому вручили підозру в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. Суд дав Андрію Пекельному цілодобовий домашній арешт.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає «необгрунтованою» підозру Пекельному. Справу буде розслідувати Головне управління поліції.