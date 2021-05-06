Венеціанська комісія підтримала посилення відповідальності за недостовірне декларування
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
«Бабель»
Венеціанська комісія підтримала законопроєкт, який посилив відповідальність за недостовірне декларування.
Про це йдеться на сайті комісії.
«Міжнародне право вимагає наявності системи декларування активів і підкріплення її відповідними стримуючими санкціями. Хоча важко визначити грошовий штраф або термін тюремного увʼязнення, які представляли б «середній європейський показник» у таких випадках, відновлення тюремного увʼязнення за найбільш серйозні правопорушення є розумним кроком, особливо з урахуванням масштабів проблеми корупції у країні», — зазначили члени комісії у своєму висновку.
У Венеціанській комісії нагадали, що до них із проханням оцінити законопроєкт звернувся голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
Водночас там наголосили, що посилення відповідальності не може бути ефективним без зміцнення антикорупційних інституцій. Тому українська влада повинна продовжувати посилювати ці інституції та механізми.
- 15 квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який повертає кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
- 4 грудня 2020 року Верховна Рада повернула кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації — депутати ухвалили законопроєкт, який передбачає штраф і обмеження свободи, але не тюремне увʼязнення. Тоді в Нацагентстві з питань запобігання корупції розкритикували цей документ за те, що в ньому немає пункту про позбавлення волі, і попросили Зеленського накласти вето.