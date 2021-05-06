Венеціанська комісія підтримала посилення відповідальності за недостовірне декларування

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«Бабель»

Венеціанська комісія підтримала законопроєкт, який посилив відповідальність за недостовірне декларування.

Про це йдеться на сайті комісії.

«Міжнародне право вимагає наявності системи декларування активів і підкріплення її відповідними стримуючими санкціями. Хоча важко визначити грошовий штраф або термін тюремного увʼязнення, які представляли б «середній європейський показник» у таких випадках, відновлення тюремного увʼязнення за найбільш серйозні правопорушення є розумним кроком, особливо з урахуванням масштабів проблеми корупції у країні», — зазначили члени комісії у своєму висновку.

У Венеціанській комісії нагадали, що до них із проханням оцінити законопроєкт звернувся голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Водночас там наголосили, що посилення відповідальності не може бути ефективним без зміцнення антикорупційних інституцій. Тому українська влада повинна продовжувати посилювати ці інституції та механізми.