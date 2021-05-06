«Укрзалізниця» з літа відновлює залізничне сполучення з Австрією та Угорщиною
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Pixabay
Улітку цього року «Укрзалізниця» відновлює міжнародні пасажирські залізничні перевезення. Наразі є попередні домовленості з Австрією та Угорщиною, а також ведуться переговори з Польщею.
Про це в. о. голови правління компанії Іван Юрик повідомив у Facebook.
З червня вже погодили курсування безпересадочних вагонів «Київ — Відень». Наразі немає інформації про дату запуску, графік поїздів або ціни квитків. Проте в «Укрзалізниці» наголосили, що на міжнародних маршрутах буде посилено контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, що 10 грудня 2017 року запустили прямий потяг сполученням Київ — Відень, який проходив через Львів і Будапешт. Тоді дорога з Києва до Відня займала 21 годину і 14 хвилин, а назад — трохи понад добу.
- «Укрзалізниця» запровадила у потягах «Інтерсіті+» дитяче харчування. Меню містить різнокольорову пасту, курячий биточок, овочеві роли та корисний смаколик. Фішкою називають інтерактивне пакування, яке має додаткову функцію — розважити дітей під час подорожі.
- У 2021 році «Укрзалізниця» планує піднімати тарифи на пасажирські перевезення на 2% щомісяця.
- У січні «Укрзалізниця» запустила чат-бот у Viber і Telegram з функцією продажу квитків.