«Укрзалізниця» з літа відновлює залізничне сполучення з Австрією та Угорщиною

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Улітку цього року «Укрзалізниця» відновлює міжнародні пасажирські залізничні перевезення. Наразі є попередні домовленості з Австрією та Угорщиною, а також ведуться переговори з Польщею.

Про це в. о. голови правління компанії Іван Юрик повідомив у Facebook.

З червня вже погодили курсування безпересадочних вагонів «Київ — Відень». Наразі немає інформації про дату запуску, графік поїздів або ціни квитків. Проте в «Укрзалізниці» наголосили, що на міжнародних маршрутах буде посилено контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, що 10 грудня 2017 року запустили прямий потяг сполученням Київ — Відень, який проходив через Львів і Будапешт. Тоді дорога з Києва до Відня займала 21 годину і 14 хвилин, а назад — трохи понад добу.